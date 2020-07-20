كورونا يلقي بظلاله مجددا.. تراجع أسعار النفط وبرنت دون 43 دولارا

تراجعت أسعار النفط ، اليوم الاثنين 20 يوليو 2020، وسط مخاوف من أن يخرج تعافي الطلب على الوقود عن مساره من جراء الارتفاع في وتيرة إصابات فيروس كورونا مجددا بأنحاء العالم.





وكان خام برنت منخفضًا 36 سنتًا بما يعادل 0.8% إلى 42.78 دولار للبرميل، بعد أن انخفض قليلًا الأسبوع الماضي. ونزل الخام الأميركي 34 سنتا أو 0.8% إلى 40.25 دولار للبرميل، بعد أن زاد أربعة سنتات الأسبوع الماضي.





اقرأ أيضا:





وأصيب أكثر من 14.5 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وتوفي أكثر من 604 آلاف بمرض كوفيد-19، الذي يتسبب فيه الفيروس، وفقا لحصيلة جمعتها رويترز.





وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية في فيليب فيوتشرز، "جائحة فيروس كورونا اللا متناهية قد تجبر الدول على إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشامل مما سيبطئ النمو الاقتصادي ويكبح الطلب على الطاقة".



