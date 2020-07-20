ثوابت راسخة.. برلماني: القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي

أكد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن اهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مشيرا الى ان هناك اهتماما كبيرا وغير مسبوق من الرئيس السيسى بالقضية الفلسطينية.





وقال " المسعود " فى بيان، الاثنين، إن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسى خلال هذا الاتصال علي الثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الاستمرار في التنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين بهدف بلورة رؤية استراتيجية لتحقيق السلام العادل والشامل ، اضافة الى تقدير الرئيس الفلسطيني لجهود مصر ودورها التاريخي الثابت في دعم القضية الفلسطينية ولحصول الشعب الفلسطيني علي حقوقه المشروعة وتأكيده علي خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية وعمق الروابط التي تجمع شعبي البلدين الشقيقين.





وأكد النائب محمد المسعود ان الموقف المصرى التاريخى والمحورى تجاه القضية الفلسطينية واضح وحاسم امام العالم كله من اجل ان يحصل الشعب الفلسطينى على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها انهاء الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



