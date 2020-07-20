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ترامب يراهن بأرواح ملايين الأمريكيين لضمان بقائه في البيت الأبيض.. الرئيس الملياردير يرفض الاعتراف بخطورة كورونا رغم الطفرة في أعداد الإصابات ويروج لسياسة التعايش.. والجمهوريون في مأزق

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
ترامب يقلل من خطر كورونا ويشكك في كفاءة بايدن للرئاسة.. استراتيجات سيد البيت الأبيض للبقاء في منصبه 

ترامب لـ"فوكس نيوز": 
أنا على حق مع كورونا.. ولن أفرض الكمامة 
استطلاعات رأي تؤكد انخفاض شعبية ترامب وصعود نجم الديمقراطي بايدن 
الجمهوريون يراوغون ويرفضون الاعتراف بمقامرة ترامب السياسية 



موجة من الغضب داخل الساحة الداخلية الأمريكية إثر تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي استهان فيها من خطورة تفشي فيروس كورونا في الوقت الذي سجلت فيه ولاية فلوريدا، أمس، أكثر من 12 ألف إصابة خلال 24 ساعة. 


ففي لقاء مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قلل ترامب من خطر الطفرة الأخيرة في حالات الإصابة بالفيروس، قائلًا إن "العديد من هذه الحالات هم من الشباب الذين سيشفون خلال اليوم، وقادرين على التنفس".


ركزت موجة الغضب انتباهها على تلك التصريحات معتبرة أن ترامب تحدى حقيقة أن معدل الإصابة الإيجابية قد ازداد هو الآخر، وأن الرئيس لا يهمه سوى إثبات أن وجهة نظره صحيحة بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. 


وسُجّلت أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 في البلاد خلال 24 ساعة، حسب تعداد السبت لجامعة جونز هوبكينز، ما يرفع إلى 3.7 ملايين العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الوباء.


وقالت شبكة شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن سياسة ترامب أصبحت "خرقاء" بشكل مطّرد مع تزايد حالات الإصابات داخل الولايات المتحدة، مستشهدة بقوله خلال المقابلة: "في النهاية سأكون على حقّ. تعلمون قلتُ سيزول وأكرّر ذلك، وسيزول الفيروس وسأكون على حق".


وأضاف "لديهم نزلة برد. الكثير من هذه الحالات يجب ألا تُحتسب كإصابات"، في محاولة منه لتبرير الفارق الكبير مع حصيلة أوروبا.


وتابع: "لا يُجرون فحوصًا كثيرة لكشف الإصابة". وفيما يتعلّق بنسبة الوفيات، أكّد ترامب أنّ بلاده "تُسجّل أحد أدنى المستويات وربّما الأدنى في العالم"، وهو ما يرفضه بعض الخبراء.


وعمّا إذا كان يفكّر في فرض وضع الكمامة على المستوى الوطني بعدما جعلت مدن وولايات هذا الأمر إلزاميًّا في الأماكن العامة، قال: "لا أرفض أن يكون للناس نوع من الحرّية. ولا أوافق من يزعمون أنّ كل شيء سيختفي إذا وضعنا الكمامات".


وأشار تقرير "سي.إن.إن" إلى أن ترامب مستعد تمامًا لتجاهل مسألة الطفرة في أعداد الوفيات والإصابات بالفيروس، بل ويروج لسياسة الاستسلام والتعايش مع الفيروس، وهو ما يظهر جليًا في جميع خطاباته.


ولا ينفك ترامب عن الإشادة بمعدلات البطالة ورفع جودة الاقتصاد وتحسين مستويات الدخل والقدح في إدارة سلفه، باراك أوباما، وكلها استراتيجيات بدأ بها ترامب حملته للانتخابات الرئاسية عام 2015 ولا يزال يتبعها خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات في نوفمبر المقبل. 


لكن على ما يبدو أن نجاح هدف ترامب في تعزيز قاعدته الانتخابية أصبح محاطًا بالشكوك، خاصة وأن شبكة "آيه.بي.سي" وصحيفة "واشنطن بوست" نشرتا، أمس، استطلاعات للرأي تؤكد أن منافس ترامب في الانتخابات، الديمقراطي المخضرم، جو بايدن، متفوق عليه بفارق 20 نقطة في ثقة الجمهور. 


هذا الاستطلاع اعترض عليه ترامب بشدة قائلًا خلال مقابلة "فوكس نيوز": "بايدن عاجز عن صف جملتين متتاليتين"، رافضًا في الوقت نفسه وصفه بـ "الخرِف". وقال "لا أريد قول ذلك، يمكنني القول إنّه غير كفؤ ليكون رئيسًا. للرئاسة، يجب توافر الذكاء، الصلابة، وغيرها من الأمور. إنّه بالكاد يغادر قبوه".

من جانبه قال بايدن في بيان له: "عندما نتحدث عن فيروس كورونا المستجدّ، يجب ألا نصدق كلمةً مما يقوله".


وأضاف "سيّدي الرئيس، إنّ جهلك ليس فضيلة أو علامة على قوّتك. إنّه يُقوّض استجابتنا لهذه الأزمة غير المسبوقة ويكلّف أمريكيين وظائفهم وحياتهم".


وتابع بايدن: "حان الوقت لكي يستمع الرئيس ترامب إلى شخص آخر سواه، بشأن كيفيّة محاربة الفيروس، لأنّه بعد 6 أشهر من سوء إدارة مميت، يُصبح الأمر خارج نطاق السيطرة أكثر فأكثر".


وتقول "سي.إن.إن" إن ترامب أصبح ينتهج استراتيجية نفسية-سياسية خطيرة بعد تفشي الفيروس داخل الولايات المتحدة، وهي أنه يستغل حاجة الناس الملحة للعودة إلى الحياة الطبيعية بأن يوهمهم بأن تلك الحياة موجودة فعلًا وأن خطر الفيروس ليس حقيقي، وبالمطالبة المستمرة من حكام الولايات بإعادة فتح المدارس.


ويشير التقرير إلى جميع جهود ترامب وإدارته وحملته مركزة فقط على اختلاق الاعذار وصنع الأوهام ولوم الآخرين وتزييف الحقائق بشأن الفيروس، وذلك أكثر من تكثيف الجهود لاحتواء الفيروس، وإلا لما كانت الولايات المتحدة شهدت هذه الطفرة في أعداد الإصابات والوفيات. 



إن رهان ترامب-تقول الشبكة-على تلك الاستراتيجات لتحقيق هدفه بغض النظر على ضحايا الفيروس، وضعت المعكسر الجمهوري المنتمي إليه الرئيس في موقف صعب للغاية، وهو ما لاح جليًا في تصريحات مايك دي واين، حاكم ولاية أوهايو الجمهوري، حينما سألته شبكة "إن.بي.سي" عن مدى ثقته في ترامب، حيث قال مراوغًا: "أنا أثق في الإدارة". 






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