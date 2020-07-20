ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 9 قرارت إزالة بمركز صدفا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التنسيق بين كل الجهات المعنية لرصد ومتابعة وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأي مخالفة للقانون.





لافتا إلى التصدي والتعامل بكل حسم مع البناء العشوائي والمخالف خلال حملات يتم شنها بصفة مستمرة على مراكز وقرى ونجوع المحافظة ضمن الموجة الـ 16 للإزالات للحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو تصالح في مخالفات البناء ولم يستكملوا الإجراءات وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة مشيرًا إلى إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ".





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وأوضح محافظ أسيوط أنه تم شن حملة برئاسة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز صدفا بمشاركة حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابه ومساعديه ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن وذلك للتصدى بكل قوة وحسم للبناء العشوائي وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية مشيرًا إلى إزالة 9 قرارات لبعض مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المركز فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كل مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة بناء على توجيهات القيادة السياسية للدولة؛ فيما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.



