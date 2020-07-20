للتوسع في إنشاء السوق الحضاري.. محافظ الجيزة يوجه بسرعة إزالة تعديات أطفيح

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأعمال الجاري تنفيذها بالسوق الحضاري بأطفيح والذى يتم تجهيزه لنقل شوادر الخضر والفاكهة وإنشاء سوق حديث ومطور يحتوي على 112 محلا منها 96 تجاريا و16 خدميا.

وأوضح محافظ الجيزة، أن هذا السوق من شأنه المساهمة فى القضاء على مشاكل الباعة الجائلين وإشغال الطريق الذي يعاني منه مركز اطفيح.





ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال التوسعة وتوفير مساحات الأراضى اللازمة لإقامة السوق وسرعة الإنتهاء من أعمال الإزالة للمخالفات خاصة تلك المقامة على أملاك الدولة معبرًا بقوله " أملاك الدولة خط أحمر".





وكلف محافظ الجيزة رئيس مدينة أطفيح بصرف مكافأة نصف شهر للعاملين بقطاع الحملة الميكانيكية تحفيزًا لهم على إلتزامهم وتفانيهم في العمل.

