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حوادث

دفاع سما المصري يطالب باستدعاء المهندس الفني وتعليق نظر الدعوي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:30 م
سما المصري
سما المصري
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رامي المهدي
بدأت منذ قليل المحكمة الاقتصادية نظر محاكمة المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري لاتهامها  بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها.


ودفع محامي المتهمة سما المصري، بعدم محاكمة سما المصري في دعوي اليوم استنادا إلى عدم معاقبة المتهم عن الفعل الواحد مرتين، كما طلب استدعاء المهندس الفني أحمد ثروت الذي قام بفحص الفيديوهات ووقف نظر الدعوي وقف تعليقي لحين الفصل في الجنحة 410 لسنة 2020.
 
يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف على الحكم الصادر.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي ، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة ، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها ، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

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