عماد نبيل : شبكة الطرق القديمة لا تقوى على تحمل التنمية المستدامة لخطة الدولة

أستاذ هندسة الطرق والكبارى ، إن المشروع القومى للطرق تم اطلاقة منذ عام 2014 وتم اضافة 7 الاف كيلو لشبكة الطرق القومية ، منوها الى اننا كنا نمتلك حوالى 24 الف كيلو وجارى العمل على حوالى 1000 كيلو اخرين . قال دكتور عماد نبيل ،





واضاف عماد نبيل ، خلال حواره ببرنامج ، 8 الصبح ، المذاع على فضائية ، دى ام سى ، أن شبكة الطرق القديمة لمصر لم تكن قادرة على تحمل التنمية المستدامة لخطة الدولة التى كانت تهدف لها عام 2030-2050 .





أستاذ هندسة الطرق والكبارى ، الى ان هذه الخطط كانت تهدف الى العديد من المشاريع التنموية الاقتصادية سواء بالاستصلاح الزراعى او مشاريع الطاقة الشمسية ، منوها الى ان شبكة الطرق القديمة لا تقوى على كل هذه المشاريع. واشار



