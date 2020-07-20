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عماد نبيل : شبكة الطرق القديمة لا تقوى على تحمل التنمية المستدامة لخطة الدولة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:22 م
شبكة الطرق
شبكة الطرق
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ريهام فيكتور
قال دكتور عماد نبيل ، أستاذ هندسة الطرق والكبارى ، إن المشروع القومى للطرق تم اطلاقة منذ عام 2014 وتم اضافة 7 الاف كيلو لشبكة الطرق القومية ، منوها الى اننا كنا نمتلك حوالى 24 الف كيلو وجارى العمل على حوالى 1000 كيلو اخرين .

واضاف عماد نبيل ، خلال حواره ببرنامج ، 8 الصبح ، المذاع على فضائية ، دى ام سى ، أن شبكة الطرق القديمة لمصر لم تكن قادرة على تحمل التنمية المستدامة لخطة الدولة التى كانت تهدف لها عام 2030-2050 .

واشار  أستاذ هندسة الطرق والكبارى ، الى ان هذه الخطط كانت تهدف الى العديد من المشاريع التنموية الاقتصادية سواء بالاستصلاح الزراعى او مشاريع الطاقة الشمسية ، منوها الى ان شبكة الطرق القديمة لا تقوى على كل هذه المشاريع.

وتابع ان الدولة تمتلك تخطيطا صناعيا وزراعيا وعمرانيا وخلافة نتج عنه تلك الشبكة القومية صاحبة المحاور الطولية والعرضية لتغطية انحاء الجمهورية .
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