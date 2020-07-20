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محافظات

حملات مرافق وإشغالات.. رفع وإزالة 9 حالات تعد على أملاك الدولة بطنطا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:42 م
صدى البلد
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أحمد على

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بديوان مجلس مركز ومدينة طنطا من شن حملة مكبرة لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية إلى رؤساء مجالس المدن باستمرار شن الحملات على مستوى المحافظة.


كما ترأس الحملة رئيس مجلس مركز ومدينة طنطا وعدد من القيادات التنفيذية وتم التنسيق مع عمد ومشايخ القرى لإحكام التواجد الشرطي والرقابة على أملاك الدولة.


كما  أسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بطريق "طنطا - كفر الشيخ" الدولى بنطاق مركز طنطا بمساحة 1950 مترا.


كما حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها وتم إحالة المخالفين على النيابة العسكرية.

حملات مرافق وإشغالات.. رفع وإزالة 9 حالات تعد على أملاك الدولة بطنطا
حملات مرافق وإشغالات.. رفع وإزالة 9 حالات تعد على أملاك الدولة بطنطا
حملات مرافق وإشغالات.. رفع وإزالة 9 حالات تعد على أملاك الدولة بطنطا
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