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حوادث

تأجيل محاكمة سما المصري في التحريض على الفسق لـ27 يوليو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:39 م
سما المصري
سما المصري
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رامي المهدي
قررت المحكمة الاقتصادية اليوم  تاجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمة سامية احمد عطية وشهرتها سما المصري بقضيتها الثانية ، لاتهامها  بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها  لجلسة  27 يوليو الجارى لضم صورة  رسمية من المحضر رقم 410 لسنة 2020 


يذكر ان قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس  بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر .


كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي ، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة ، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها ، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة ، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

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