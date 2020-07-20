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اقتصاد

بنك المشرق يعين هيثم حماد رئيسًا للخدمات المصرفية للأفراد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:21 م
صدى البلد
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محمد يحيى

قرر بنك المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعيين هيثم حماد رئيسًا للخدمات المصرفية للأفراد في مصر.


يعد هيثم ذو خبرة في الخدمات المصرفية للأفراد ولديه أكثر من 25 عامًا من الخبرة المتعددة عبر البنوك المحلية والدولية. كما أنه عمل في دول مختلفة منها الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة ومصر والأردن ولبنان، مما أعطاه خبرة واسعة في الخدمات المصرفية للأفراد، والقنوات الرقمية البديلة، وشبكة الفروع المحلية والتسويق.


عمل هيثم سابقا في بنك SAIB مصر كرئيس لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وقبل ذلك شغل منصب المدير العام الأول للخدمات المصرفية للأفراد والفروع في بنك الاستثمار العربي ومن قبل رئيس التسويق وتطوير الأعمال لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي - مصر. كما شغل حماد منصب الرئيس الإقليمي للتسويق وتطوير الأعمال لشمال إفريقيا في HSBC الشرق الأوسط. وهو حاصل على شهادة الماجستير من كلية ماستريخت لإدارة الأعمال من هولندا.

 

وتعليقًا على التعيين، قال سوبروتو سوم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: "أتطلع إلى العمل مع هيثم على توسيع تواجد بنك المشرق في مصر بشكل استراتيجي، فمع تزايد عدد مستخدمين الحلول المصرفية الرقمية، فإن خبرة المشرق في تقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة ستمكننا من تلبية احتياجات السوق  المتطورة، بحيث نكون البنك الأقرب لاختيار العملاء".

 

وأضاف عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر: "خبرة هيثم المصرفية الواسعة في مصر وخارجها تضعه في وضع مثالي  لقيادة قطاع الافراد في بنك المشرق مصر، أتطلع للعمل معه على تحقيق خططنا الطموحة للنمو في هذا القطاع وتقديم  تجربة مصرفية متميزة لعملائنا".

 

وعلق هيثم حماد قائلًا: "يظل بنك المشرق أحد أشهر الأسماء المصرفية في المنطقة، ورائدًا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وفي المناخ الحالي، سيساعدنا التزام البنك بالابتكار الرقمي الذي بدون شك يتمحور حول العملاء  الذين يبحثون عن حلول مصرفية بسيطة وذكية للأفراد. إنني  متحمس للقيام بهذا الدور والعمل مع فريق موهوب من أجل زيادة حضور المشرق في السوق المصري.

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