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اقتصاد

بـ46 مليون جنيه خلال يونيو.. جمارك السويس تفرج عن 261 سيارة ملاكي وميكروباص ونقل

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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محمد يحيى

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة هشام السويفي، خلال شهر يونيو 2020 عن 239 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، وعن 3 سیارات اعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 39 مليونًا و 418 ألف جنيه. 

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 16 مليونا و 624 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 8 مليون و 817 ألف جنيه والضرائب بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 25 مليونًا و 441 ألف جنيه. 

وخلال شهر يونيو 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 19 سيارة نقل وميكروباص للاستخدام التجارى بقيمة 6 ملايين و 798 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات مليون و 812  ألفا بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها مليون و205 ألف جنيه وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 58 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 3 مليون و 75 ألف جنيه .

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر يونيو 2020 عن 261 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 46 مليون و 216 ألف جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 28 مليون و 516 ألف جنيه.

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