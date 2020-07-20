بـ46 مليون جنيه خلال يونيو.. جمارك السويس تفرج عن 261 سيارة ملاكي وميكروباص ونقل

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة هشام السويفي، خلال شهر يونيو 2020 عن 239 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، وعن 3 سیارات اعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 39 مليونًا و 418 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 16 مليونا و 624 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 8 مليون و 817 ألف جنيه والضرائب بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 25 مليونًا و 441 ألف جنيه.

وخلال شهر يونيو 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 19 سيارة نقل وميكروباص للاستخدام التجارى بقيمة 6 ملايين و 798 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات مليون و 812 ألفا بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها مليون و205 ألف جنيه وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 58 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 3 مليون و 75 ألف جنيه .

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر يونيو 2020 عن 261 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 46 مليون و 216 ألف جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 28 مليون و 516 ألف جنيه.