251 طالبا وطالبة بالفرقة النهائية يؤدون الامتحانات بكلية التربية النوعية بطنطا

شدد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها خلال فترة أداء الامتحانات بكليات الجامعة للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم للحد من الإصابة بفيروس كو ونا المستجد.

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من جانبه، قال الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن امتحانات الفرقة النهائية انطلقت اليوم بكلية التربية النوعية ويؤديها 251 طالبا وطالبة موزعين على 25 لجنة .

كما لفت أن امتحانات الكلية تقام خلال الفترة من 8 يوليو الجاري وتنتهي في 26 أغسطس المقبل.

من جانبه، تفقد الدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية يرافقه الدكتوره نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع لجان امتحان الفرقة النهائية بقسم الاعلام التربوى بشعبتيه الصحافة والمسرح ، والتربية الموسيقية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور حمدي شعبان وجود مسافة آمنة بين الطلاب، والالتزام بتعقيم الطلاب قبل دخول اللجنة، وعدم السماح باستخدام أدوات غير الخاصة بالطالب، الي جانب المحافظة على ارتداء الكمامة طوال فترة الامتحان.