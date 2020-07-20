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محافظات

على 5 مقاعد.. ننشر قوائم المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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أحمد على

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية اليوم عن تقدم 30 مرشحا رسميا بالنظام الفردي للمنافسه على 5 مقاعد فى المجلس القادم علي مستوي الدائرة التى تشمل قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون والسنطة وقطور وزفتي وسمنود .


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وجاء أبرز المرشحين من المتنافسين 5 من بينهم كوادر حزب مستقبل وطن وهم  احمد على حماد الأمين المساعد للحزب بالمحافظة ومحمود عبد الله ابو حسين نجل عضو الشعب الأسبق عبد الله ابو حسين بمركز زفتى.


كما ينافش  الحزب الشعب الجمهورى بمرشح وحيد وهو رجل الأعمال أحمد الشعراوي فيما دفع  حزب الحركة الوطنية بمرشحين هما محمود زيدان  والسيد موج .


كما يتنافس عدد من المرشحين المستقلين على باقى أماكن الترشح وجاء أبرزهم الدكتور أحمد الصاوى نائب مدير معهد أورام طنطا والدكتور متولى ابو رية مدير مستشفى المنشاوى السابق الذى كان مديرا للمدينة الجامعية بعد أن تحولت لحجر صحى  والدكتور حسام الشيخ مدير مستشفى كبد المحلة التعليمى.


كم تقدمت للترشح سيدتان فقط وهما امال عامر مدير مساعد الإدارة القانونية بإدارة غرب المحلة التعليمية والدكتورة شيماء دومة صيدلانية بالمركز الطبى بكفر جعفر بالإدارة الصحية ببسيون.


 

على 5 مقاعد.. ننشر قوائم المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية
على 5 مقاعد.. ننشر قوائم المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية
على 5 مقاعد.. ننشر قوائم المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية
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