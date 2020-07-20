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برلمان

دينية البرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات إحلال وتجديد وفرش المساجد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:08 م
اللجنة الدينية بالبرلمان
اللجنة الدينية بالبرلمان
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ماجدة بدوى
ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات إحلال وتجديد وفرش المساجد، بحضور ممثلي وزارة الأوقاف.

ونظرت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من  النائب أحمد فاروق أبو عبده، بشأن قيام وزارة الأوقاف ببناء مهني بمنطقة التفتيش بقرية دوران مرکز منشأة القناطر بالجيزة لاستخدامها دار مناسبات ولم يتم فرشها حتى الآن، ورد ممثل وزارة الأوقاف، بأنه لا مانع ولكن بعد تقديم طلب رسمي بذلك.

وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم استكمال فرش المساجد المدرجة بالخطة والتعنت الواضح من مديرية أوقاف البحيرة على الرغم من الموافقة علي صرفها استكمالا للمسجد من قبل الوزارة، قال ممثل وزارة الأوقاف، إنه نظرا للظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا وفترة غلق المساجد، وسيتم إجراء معاينة وفرش أي مسجد يحتاج للفرش.

وتناول الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن تباطؤ وزارة الأوقاف في تلبية طلبات فرش المساجد، وتکافؤ نسبة المساجد في دائرتي بني سويف من حصتها في العرش مع الدوائر الأخرى، ورد ممثل وزارة الأوقاف بأنه تم فرش 70 مسجدا في بني سويف الفترة الماضية، بعدد 15393 متر سجاد، ومنها 7 مساجد بدائرة النائب. 

وناقشت اللجنة الدينية طلب الإحاطة المقدم من النائب فود کوش، بشأن القيام بفرش بعض المساجد بقري مرکز بنها محافظة القليوبية ومنها (سجد قرية كفر الأربعين، وجمجرة الجديدة ) وفرش وافتتاح (مسجد سيد حسن الخزرجي بقرية الرملة، ومسجد التقوي بقرية مرصفا التابعة لمركز بنها)، وعقب ممثل الأوقاف، بأنه بعد الانتهاء من الإحلال والتجديد سيتم الفرش للمساجد الجاري إحلالها وتجديدها، وبالنسبة لمسجد التقوي سيتم فرشه.

وبخصوص طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال آدم، بشأن تجديد فرش المساجد بمركزي الخارجة وباريس المترددين عليها من المصلين منذ أكثر من 5 سنوات سابقة، ورد ممثل الأوقاف بأنه تم فرش 26 مسجد في الخارجة وباريس، ويوجد مسجد مساحة 1200 متر له أولوية.

وبخصوص طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن صيانة دورات المياه لبعض المساجد دون علم النائب وكم عدد المساجد التي تم فرشها في محافظة البحيرة، أشار ممثل الأوقاف بأنه سيتم فرش 9 مساجد في الخطة بعد الجائحة.
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