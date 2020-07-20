تقليل أيام الحضور ..حجازي يعرض الملامح الأولية لخطة العام الدراسي الجديد





عرض الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، ورئيس امتحانات الثانوية العامة الملامح الأولية لخطة العام الدراسي المقبل، وقال إنه ستتم مراعاة الكثافات والتباعد الاجتماعي وسيكون الحضور من مرحلة التمهيدي حتى الصف الثالث الابتدائي بالمدارس، ويتم تقليل أيام الحضور حتى الصف السادس الابتدائي، وفي المراحل الأعلى يكون الاعتماد على الاون لاين.





وأكد حجازي أن الوزارة حتى الآن لا تستطيع ضبط ذلك بمعادلة وسيكون لكل مدرسة نظام خاص بها وفقا للكثافة بداخلها، موضحا أنه قد يتم تحديد عدد الحضور في فصل ما بـ 25 طالبا للفصل وتفاجئ إدارة المدرسة بوجود عدد كبير، وهنا سيكون الفيصل الجوهري هو تطبيق التباعد الاجتماعي.





جاء ذلك خلال كلمته بلجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا، لافتا أنه سيتم الحرص أن تكون عدد الساعات الدراسية محسوبة اجمالا لتتفق مع الساعات العالمية ، مشددا أنه يتم الاعتماد على التعليم المدمج.





وأكد نائب وزير التربية والتعليم أنه سيتم الاعتماد على منصة "study" لتدريس المواد التعليمية المعدة خصيصا للمواد المصرية، وسيكون هناك تواصل مع الطلبة والفترة القادمة ستشهد اليات لتدريب المعلمين على التكنولوجيا.