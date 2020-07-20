تعقيم وتباعد اجتماعي.. دور السينما في الصين تستعيد نشاطها وتفتح الأبواب لروادها.. صور

بدأت دور السينما في مقاطعة هونان بوسط الصين اليوم فتح أبوابها لروادها، شرط تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وتعقيم المكان عقب نهاية الفيلم وقياس درجات الحرارة للمشاهدين.





وقال مسؤول في لجنة الحزب الشيوعي الصيني الثقافية إنه يتم تعقيم دور السينما عقب كل فيلم، كما وضعت الألعاب في المقاعد لتذكير المشاهدين بالحفاظ على المسافة الاجتماعية أثناء مشاهدة الأفلام.





وعادت الحياة تعود تدريجيا بكل أشكالها وتجمعاتها، داخل الصين.. في الأسواق، الحدائق، المطاعم، أندية اللياقة، دور السينما، المطارات، والطائرات.



