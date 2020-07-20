خدمة المجتمع بـ قناة السويس يناقش استعدادات المشاركة بمسابقة جامعة صديقة للبيئة

عقد اليوم الإثنين، مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس برئاسة الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و بمشاركة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و مديري عموم القطاع.





وتم استعراض الموضوعات والتي جاء أهمها مناقشة استعدادات القطاع والافكار الخاصة بمشاركه الجامعة بمسابقة "جامعة صديقة للبيئة".





كما تم عرض مقترحات المشروعات التطبيقية ، وكذلك استعداد القطاع للمشاركة الجامعة بمبادرة المواطنة البيئية.





كما ناقش الدكتور أحمد زكي ، مقترح تطبيق متطلبات الاستدامة البيئية بجميع منشآت الجامعة للحد من البصمة الكربونية والتي تعد مصدرا لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النشاطات المتنوعة.





واكدت النقاشات انها أحد العوامل الرئيسية لظاهرة الاحتباس الحراري.





اقرأ أيضا:



