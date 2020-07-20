قبل طرح ألبومها الجديد.. مدين يستعيد ذكرياته مع إليسا

نشر مدين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو ضم مقاطع من ألحانه التي قدمتها إليسا.
وعلق على الصورة: "كالعاده أنا دايما بستني شغلي مع الفنانه الغاليه على قلبي إليسا، في كل ألبوم وبيكون ليه طعم تاني مختلف زي ماهي مختلفه في غلاوتها عندي، والألبوم اللي جاي هيكون الألبوم الخامس، وكدا هبقى اشتغلت معاها ١٣ أغنيه، ودي أعمالي اللي فاتت معاها، واتمني الأغاني اللي في الألبوم الجديد تعجبكم".
من ناحية أخرى إليسا تستعد لطرح ألبومها الجديد الذي كشفت عن البوستر الأول له قبل أيام، ظهرت فيه بشعر قصير وتقف أمام الرآة ويظهر انعكاس ضهرها، وهو مأخوذ من لوحة "الانعكاس المستحيل" للرسامة رينيه ماجريت، ويظهر فيها رجل يقف في المرآة بينما يظهر في المرآة صورة لظهره وليس لوجهه.