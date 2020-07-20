قبل طرح ألبومها الجديد.. مدين يستعيد ذكرياته مع إليسا

نشر مدين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو ضم مقاطع من ألحانه التي قدمتها إليسا.





وعلق على الصورة: "كالعاده أنا دايما بستني شغلي مع الفنانه الغاليه على قلبي إليسا، في كل ألبوم وبيكون ليه طعم تاني مختلف زي ماهي مختلفه في غلاوتها عندي، والألبوم اللي جاي هيكون الألبوم الخامس، وكدا هبقى اشتغلت معاها ١٣ أغنيه، ودي أعمالي اللي فاتت معاها، واتمني الأغاني اللي في الألبوم الجديد تعجبكم".



