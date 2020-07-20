AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قبل طرح ألبومها الجديد.. مدين يستعيد ذكرياته مع إليسا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:14 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
نشر مدين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو ضم مقاطع من ألحانه التي قدمتها إليسا.

وعلق على الصورة: "كالعاده أنا دايما بستني شغلي مع الفنانه الغاليه على قلبي إليسا، في كل ألبوم وبيكون ليه طعم تاني مختلف زي ماهي مختلفه في غلاوتها عندي، والألبوم اللي جاي هيكون الألبوم الخامس، وكدا هبقى اشتغلت معاها ١٣ أغنيه، ودي أعمالي اللي فاتت معاها، واتمني الأغاني اللي في الألبوم الجديد تعجبكم".

من ناحية أخرى إليسا تستعد لطرح ألبومها الجديد الذي كشفت عن البوستر الأول له قبل أيام، ظهرت فيه بشعر قصير وتقف أمام الرآة ويظهر انعكاس ضهرها، وهو مأخوذ من لوحة "الانعكاس المستحيل" للرسامة رينيه ماجريت، ويظهر فيها رجل يقف في المرآة بينما يظهر في المرآة صورة لظهره وليس لوجهه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حنن علينا يارب.. مصطفى قمر يعلن موعد طرح ألبومه الديني الجديد

تناصر المرأة.. بهاء الدين محمد يكشف عن أغانيه الجديدة مع إليسا

بطريقة كوميدية.. إيساف وامح الدولي يغنيان اللي حكالك عني

ترشيحاتنا

للحاصلين على شهادة الثانوية العام الماضي.. بدء تلقي طلبات الالتحاق بـ كلية الشرطة اليوم

بلاغ رسمي من شوبير للنائب العام ضد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق

متى تصلي صلاة الصبح إذا استيقظت بعد طلوع الشمس؟

أبو ريدة والخطيب ينقذان موقف الأهلي والزمالك بنهائيات أبطال إفريقيا .. اقرأ التفاصيل

التنمية المحلية: تقديم شاغل الشقة لطلب التصالح لايُعفي مالك العقار من المسائلة الجنائية

بعد ارتباطهما.. تعرف على خطيب ابنة أصالة

AdvertisementS

بلاغ رسمي من شوبير للنائب العام ضد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق

عيار 21 يصل لـ مستوى تاريخي.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-7-2020

30 يوما على الخط الأحمر..كيف أوقفت مصر تمدد الاحتلال التركي فى ليبيا ؟

الداخلية توجه رسالة مهمة لمالكي المركبات بكل أنواعها عن اللوحات والملصق الإلكتروني

كوارث سد النهضة تبدأ.. الصيادون فى كينيا يصرخون من تناقص الأسماك

بشرى سارة .. هاني الناظر يكشف موعد نهاية كورونا في مصر «فيديو»

المالك يدفع للمستأجر 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها..مشروع قانون للإيجار القديم

بعد لقائها سفير بكين.. وزيرة الصحة : مصر ستصبح مركزا لتصنيع لقاح كورونا بأفريقيا

احنا آسفين .. الإسكان تكشف مفاجأة عن تسليم وحدات الإعلان 8

الموت يفجع الفنانة ميار الببلاوي .. تفاصيل

أنا من الشرقية والخلاف على الملابس.. شاهد كيف رد عماد متعب على اتهام زوجته بالعنصرية؟

أبو ريدة والخطيب ينقذان موقف الأهلي والزمالك بنهائيات أبطال إفريقيا .. اقرأ التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات لادا لارجوس lada largus بعد طرحها رسميا في مصر .. صور

بعد إصابة الملك سلمان .. أعراض التهاب المرارة وأسبابها

الطفلة المعجزة.. رضيعة حديثة الولادة تعود للحياة بعد إعلان وفاتها