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أخبار العالم

271 حالة خلال 24 ساعة.. انخفاض قياسي في إصابات كورونا اليومية بالإمارات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأثنين، تسجيل انخفاضًا قياسيًا في أعداد الإصابات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 271 إصابة خلال يوم واحد. 

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "تم إجراء أكثر من 27 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات والكشف عن 271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد".

وأضافت: "كما تم تسجيل 352 حالة شفاء و حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وطلبت وزارة الصحة الإماراتية من أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

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