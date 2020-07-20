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محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح مسجد ديوان عام المحافظة ومصلى السيدات بعد التطوير

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى إطار حرصه الدائم على تحسين بيئة العمل للعاملين والموظفين بكل القطاعات بمحافظة الدقهلية انطلاقا من مبدأ تحقيق رضاهم، اليوم بافتتاح مسجد ديوان عام المحافظة ومصلى السيدات به بعد تطويرة وتحديثه.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين.

فيما يأتى ذلك فى إطار منظومة التطوير والتجديد لمبنى ديوان عام المحافظة من الداخل والخارج والارتقاء بالمظهر الحضارى به وبما يليق بمحافظة الدقهلية وتاريخيها العريق.

وعقب الافتتاح للمسجد أدى محافظ الدقهلية صلاة الظهر بالمسجد وقد رافق المحافظ الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف وقيادات الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
محافظ الدقهلية يفتتح مسجد ديوان عام المحافظة ومصلى السيدات بعد التطوير
محافظ الدقهلية يفتتح مسجد ديوان عام المحافظة ومصلى السيدات بعد التطوير
محافظ الدقهلية يفتتح مسجد ديوان عام المحافظة ومصلى السيدات بعد التطوير
محافظ الدقهلية يفتتح مسجد ديوان عام المحافظة ومصلى السيدات بعد التطوير
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