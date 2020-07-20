شاهد.. تنفيذ 193 قرار إزالة واسترداد 164 ألف متر بالغربية.. صور

نجح مسئولو محافظة الغربية بالتعاون مع الجهات الأمنية اليوم في تنفيذ 193 قرار إزالة واسترداد 164 ألفا و237 مترا ضمن الموجة الـ 16 بالغربية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة.





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من جانبه أكد اللواء طارق راشد رحمي محافظ الغربية أنه تم تنفيذ 82 قرار إزالة على مساحة 3417 مترًا تعديات أملاك رى و111 إزالة لتعديات علي أراضي الأوقاف على مساحة 160 ألفا و820 مترًا، ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمركز المحلة الكبرى.





وأضاف "محافظ" أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء التنفيذ في 16 مارس الماضي وحتى اليوم بلغ 2130 حالة بواقع 740 تعديًا على الأراضي الزراعية على مساحة 38 أفدنة و15 قيراطا و7 أسهم.





كما تم إزالة 676 مخالفة بناء 85 ألفا و624 مترا، إلى جانب استرداد 196 ألفا و382 مترا حصيلة إزالة 714 تعديًا على أملاك الدولة.





وأكد د. رحمي استمرار إزالة كل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بكل مدن ومراكز المحافظة.