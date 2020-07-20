وزير البترول: فوق المليون أوقية احتياطى الذهب فى إيقات بالصحراء الشرقية

توقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنيه، أن تدور أسعار برميل البترول خلال العام الحالي بين 40 حتى 50 دولارا، مشيرا إلى أن هذه الأسعار ستحقق وفرا للموازنة المصرية التي احتسبت السعر عند 61 دولارا للبرميل.









وأضاف "الملا" في لقاء مع قناة CNBC عربية أن تلك الأسعار تأتي باعتبار مصر مستوردا للنفط، مضيفا أن التوازن في السعر بين الانتاج والطلب مطلوب للتأكد من استدامة الشركات العالمية في الاستثمار.













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وفي سياق آخر قال وزير البترول طارق الملا لـCNBC عربية إن أعمال الانتاج المبكر لكشف الذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية -والذي تم الاعلان عنه نهاية الشهر الماضي باحتياطٍ يقدر بأكثر من مليون أوقية- ستكون بداية العام القادم.









وأكد وزير البترول في ختام حديثه، أن الخطة المبدئية الاستثمارية للمشروع تشمل انفاق مليار دولار خلال 10 سنوات.