AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير البترول: فوق المليون أوقية احتياطى الذهب فى إيقات بالصحراء الشرقية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:41 م
سعر النفط
سعر النفط
Advertisements
قسم الاقتصاد
توقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنيه، أن تدور أسعار برميل البترول خلال العام الحالي بين 40 حتى 50 دولارا، مشيرا إلى أن هذه الأسعار ستحقق وفرا للموازنة المصرية التي احتسبت السعر عند 61 دولارا للبرميل.


وأضاف "الملا" في لقاء مع قناة CNBC عربية أن تلك الأسعار تأتي باعتبار مصر مستوردا للنفط، مضيفا أن التوازن في السعر بين الانتاج والطلب مطلوب للتأكد من استدامة الشركات العالمية في الاستثمار.



اقرأ أيضا:



وفي سياق آخر قال وزير البترول طارق الملا لـCNBC عربية إن أعمال الانتاج المبكر لكشف الذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية -والذي تم الاعلان عنه نهاية الشهر الماضي باحتياطٍ يقدر بأكثر من مليون أوقية- ستكون بداية العام القادم.


وأكد وزير البترول في ختام حديثه، أن الخطة المبدئية الاستثمارية للمشروع تشمل انفاق مليار دولار خلال 10 سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الطاقة الروسي: متفائل بتعافي الطلب على النفط

باحتياطي يزيد على مليون أوقية.. البترول تعلن عن كشف تجاري جديد للذهب في منطقة إيقات بالصحراء الشرقية

النشرة الاقتصادية ..التموين تكشف مواصفات الكمامات المطروحة على البطاقات.. ومنجم ذهب جديد فى الصحراء الشرقية

الذهب يسجل أعلى مستوى في تاريخه.. وعيار 21 ب 804 جنيهات

السيسي يوجه بتعظيم استغلال موارد الدولة من إنتاج الغاز الطبيعي

لاكتشاف أهم مناطق الثروات.. السيسى يوجه بصياغة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين

ترشيحاتنا

بعد الهجوم عليه.. عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر جوجل

وصلوا الكهربا في صوابع رجلها.. حكاية ربة منزل في الجيزة: أبوها وأخوها ضربوها حتى الموت

30 يوما على الخط الأحمر..كيف أوقفت مصر تمدد الاحتلال التركي فى ليبيا ؟

تقليل أيام الحضور ..حجازي يعرض الملامح الأولية لخطة العام الدراسي الجديد

حدث ليلا.. تركيا تعلن موقفها من مواجهة مصر في ليبيا.. الملك سلمان يدخل المستشفى.. إطلاق مسبار الأمل الإماراتي للمريخ

بـ جينز وتيشيرت.. شاهد أحدث إطلالة للتونسية درة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أزمة كورونا.. الملكة إليزابيث تخطط لقضاء عطلة صيفية برفقة عائلتها بشروط صارمة

أسعار ومواصفات لادا لارجوس lada largus بعد طرحها رسميا في مصر .. صور

بعد إصابة الملك سلمان .. أعراض التهاب المرارة وأسبابها