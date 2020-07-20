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أخبار العالم

بمحافظة القطيف.. تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل آخر بسلاح رشاش

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:45 م
الداخلية السعودية
الداخلية السعودية
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محمود نوفل
شهدت المملكة العربية السعودية اليوم تنفيذا لحكم القصاص الذي قامت به وزارة الداخلية في محافظة القطيف بعد قيام مواطن سعودي بقتل آخر بعد أن أمطره بوابل من الرصاص من سلاحه الرشاش، ما ارداه قتيلا في الحال.

ونص البيان الصادر عن وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين، بشأن تنفيذ حكم القصاص علي أن عبدالرحمن بن سلطان بن حسين الحارثي -سعودي الجنسية- أقدم على قتل  سامي بن عطية بن حسين الحارثي -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وأوضحت الوزارة في بيانها ان سلطات الأمن  تمكنت  من القبض على الجاني حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه حكما يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا.

وتنفيذا للإجراءات القانونية السعودية صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا حيث تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني عبدالرحمن بن سلطان بن حسين الحارثي -سعودي الجنسية- اليوم الإثنين. 
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