مجلس إدارة نادي طنطا يفسخ التعاقد مع اللاعب الأفريقي الحسن ضيوف

أعلن مجلس إدارة نادى طنطا الرياضى بمحافظة الغربية اليوم عن فسخ التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم الحسن ضيوف بالتراضي بين الطرفين.





وأفادت مصادر داخل النادي أن الطرفين اتفقا على فسخ التعاقد بين النادي واللاعب ليصبح حرا في الانتقال لأي فريق خلال الفترة المقبلة.





يذكر أن الحسن ضيوف لم يخض مباريات مع طنطا خلال الفترة السابقة قبل توقف الدوري نظرا لوجود عناصر مهمة في مركزه ، ولم يحصل على فرصة المشاركة سوى في مباريات قليلة.





كما أقام نادي طنطا معسكر مغلق في الإسكندرية، في إطار الاستعداد لاستئناف الدوري المصري الممتاز، بعد إيقاف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا ومن المقرر إجراء المسحة الخامسة اليوم للاطمئنان على خلو اللاعبين وطاقم الجهاز الفنى من الإصابة بفيروس كورونا.