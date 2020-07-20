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محافظات

محافظ الدقهلية يستعرض مع المسئولين أعمال تحصيل الرسوم الحكومية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:33 م
صدى البلد
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همت الحسينى
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا لسكرتيرى عموم الوحدات المحلية ومديرى الايرادات بالمراكز والمدن والاحياء ، بحضور وليد كمال مراقب عام الحسابات بديوان عام المحافظة، وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة الموضوعات المتعلقة باعمال تحصيل الرسوم الحكومية المقررة من روافدها المختلفة وفى مقدمتها رسوم النظافة.

جاء ذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير الموارد اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

واكد محافظ الدقهلية، على ضرورة ان يكون العمل فى هذا المجال وفق آليات جديدة تستهدف تعظيم الموارد الذاتية وزيادة الايرادات الحكومية، مشيرا الى أهمية ان يتم ربط التحصيل فى قطاع النظافة على حصر فعلى للوحدات السكنية والمحلات وكافة الانشطة العاملة بنطاق المحافظة.

واكد المحافظ  ، على سرعة وضع خطة تتضمن استغلال جهود جميع المثبتين للعمل على صناديق النظافة بالوحدات فى اعمال التحصيل لرسوم النظافة الى جانب عملهم المنوط بهم، وان يتم ذلك من خلال لجان بالوحدات المحلية تضم سكرتيرى عموم الوحدات ومديرى الايرادات باشراف نواب رؤساء المدن ، للانتهاء من وضع التصور الملائم الذى يتم من خلاله زيادة الايرادات من جميع روافد التحصيل ، مشيرا الى ضرورة تفعيل آليات الثواب للمجتهدين والعقاب للمقصرين.

 وفى ذات السياق ، اوضح محافظ الدقهلية ، ان اجهزة الدولة بالمحافظة  قدمت الدعم اللازم من جهتها لقطاع النظافة بجميع الوحدات المحلية ، مشيرا الى 21 سيارة مكنسية بتكلفه 35 مليون جنيه وزعت على الوحدات ، ومعدات نظافة بتكلفه 92 مليون جنية  منها  22 لودر صغير لرفع القمامه والمخلفات تم توزيعها ايضا على الوحدات ، اضافة الى توفير 7000 صندوق نظافة متنوع بالتعاون مع المجتمع المدنى  ويتبقى القيام بالدور لكل منكم كمسئولين فى تفعيل عمليات التحصيل والتى يتم استغلالها فى الدعم الشامل لقطاع النظافة. 

ووجه محافظ الدقهلية لاهمية القيام  باجراء الصيانة الدورية لمعدات وسيارات وآلات النظافة والحفاظ عليها وإطالة فترة استخدامها.
محافظ الدقهلية يستعرض مع المسئولين أعمال تحصيل الرسوم الحكومية
محافظ الدقهلية يستعرض مع المسئولين أعمال تحصيل الرسوم الحكومية
محافظ الدقهلية يستعرض مع المسئولين أعمال تحصيل الرسوم الحكومية
محافظ الدقهلية يستعرض مع المسئولين أعمال تحصيل الرسوم الحكومية
محافظ الدقهلية يستعرض مع المسئولين أعمال تحصيل الرسوم الحكومية
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