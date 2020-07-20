خصومة ثأرية .. وفاة 3 أشخاص وإصابة سيدة فى مشاجرة بالأقصر

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة مشاجرة بالأسلحة النارية نتج عنها وفاة وإصابة أربعة أشخاص وضبط مرتكبى الواقعة.





البداية عندما تبلغ لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية الزمامى بدائرة المركز بين عدد من الأشخاص نتج عنها "وفاة 3 أشخاص ، وإصابة ربة منزل بأعيرة نارية متفرقة" لوجود خصومة ثأرية بين عائلتيهما.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط طرفى المشاجرة "4 أشخاص" ، وبحوزتهم (2 بندقية آلية - 10 طلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.