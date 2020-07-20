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أخبار العالم

كورونا يضرب الجيش الأبيض اللبناني.. إعلان أول وفاة في صفوف الأطباء

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:42 م
لبنان
لبنان
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محمود نوفل
توفي الطبيب اللبناني "لؤي. ا" البالغ من العمر 32 عاما والذي يعمل بالمستشفى اللبناني الإيطالي في صور بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

ووفق ما ذكره موقع "لبنان 24" فإن الطبيب اللبناني لم يكن يعاني من أمراض مزمنة ولكنه أُصيب أثناء عمله بالمستشفى نتيجة للعدوى من أحد المصابين بالفيروس بعد دخوله المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت الدولة اللبنانية اليوم قد أطلقت حملة توعوية لمواجهة الزيادة المستمرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد وذلك بعد الزيادة المستمرة التي تسجلها وزارة الصحة اللبنانية في أعداد الإصابات حيث بلغ إجمالي الإصابات 2856 بعد رصد 168 حالة بالأمس.

وبدوره حذر العميد محمد فهمي وزير الداخلية اللبناني كل من لم يتجاوب مع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات الصحية في البلاد، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بقوة وحزم.

كما ناشد وزير الداخلية اللبناني في تصريحات لـصحيفة الجمهورية اللبنانية وسائل الإعلام المختلفة داخل البلاد بضرورة رفع م معدلات التوعية إزاء المخاطر التي قد يتعرض لها الشخص نتيجة إهمال الإجراءات الوقائية ضد كوفيد 19.

وأكد أن القوى الأمنية اللبنانية ستعمل وبكل حزم على مع كل من يخالف الإجراءات الوقائية ضد الفيروس المستجد، لافتا إلى أنه يحاول قدر الإمكان تفادي فرض الغرامات المالية على المواطنين تحسّسًا منه بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعانون منها.

وتابع قائلا "لكن من واجبهم في المقابل أن يشعروا بالمسؤولية الوطنية وأن يساهموا في حماية أنفسهم ومحيطهم من خطر التعرّض للعدوى، لأن لا الدولة ولا المجتمع يتحملان فقدان السيطرة على هذا الوباء وما يمكن أن يلحقه ذلك من تداعيات بالقطاع الطبي والاقتصاد اللبناني".
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