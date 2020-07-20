لأول مرة في التاريخ.. إلغاء جائزة الكرة الذهبية رسميًا هذا الموسم

وقالت المجلة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،إن الجائزة لن تُعطى لأي لاعب، لأول مرة منذ انطلاقها عام 1956.





وأشارت المجلة، إلى أن ليس من العدل أن تمنح الكرة الذهبية لأي لاعب هذا العام، بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وتجميدها لفترة بسبب فيروس كورونا.