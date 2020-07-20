لأول مرة في التاريخ.. إلغاء جائزة الكرة الذهبية رسميًا هذا الموسم

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الإثنين، عن إلغاء جائزة الكرة الذهبية، للمرة الأولى في التاريخ، بسبب جائحة كورونا.
وقالت المجلة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،إن الجائزة لن تُعطى لأي لاعب، لأول مرة منذ انطلاقها عام 1956.
وأشارت المجلة، إلى أن ليس من العدل أن تمنح الكرة الذهبية لأي لاعب هذا العام، بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وتجميدها لفترة بسبب فيروس كورونا.
وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي،الهداف التاريخي لبرشلونة الإسباني، هو آخر لاعب توج بالكرة الذهبية في نسختها بالعام الماضي، بعدما تفوق على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.