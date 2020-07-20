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رياضة

الزمالك يتواصل مع السفير المصري بالمغرب لتسهيل عودة بن شرقي وأوناجم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:56 م
أوناجم - بن شرقي
أوناجم - بن شرقي
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
تواصل مسئولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم، لتسهيل مهمة عودة ثنائي الفريق الكروي الأول المحترف أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم للقاهرة.

كما تم التواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتعجيل بعودة الثنائي في ظل الحاجة الفنية لوجودهما بالقاهرة بفترة كافية استعدادا لاستئناف النشاط الكروي ومباريات دوري ابطال أفريقيا المتبقية.

ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء.

وطالب مسئولو الزمالك من السفير أشرف إبراهيم الحديث مع السلطات المغربية لبحث إمكانية عودتهما وفقًا للطريقة التي تناسب الظروف هناك خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا عالميًا.

ويأمل النادي في الحصول على خدمات الثنائي في أقرب وقت ممكن في ظل عدم انتظام حركة الطيران هناك في الوقت الحالي ما أدى الى غيابهما عن المرحلة الأولى من فترة الاعداد الخاصة بعودة النشاط الكروي في مصر وإفريقيا.

ويتابع الزمالك عن كثب التدريبات التي يجريها الثنائي بالمغرب ومدى جاهزيتهم للتدريبات الجماعية التي يجريها الفريق حاليًا حيث أكد أوناجم وبن شرقي حفاظهما الكامل على التعليمات التي حددها الجهاز الفني والطبي للفريق خلال الفترة الحالية.
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