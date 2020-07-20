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أخبار العالم

سنتصدى لهم بقوة| الكاظمي: يوجد من يحاول إحياء الطائفية في العراق

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إن هناك من يحاول أن يحيي الطائفية مجددا في البلاد وسنتصدى لهذا الأمر.

وأكد مصطفى الكاظمي ، خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية في قضاء الطارمية الذي شهد مقتل قائد عسكري قبل يومين، أن "الجهود التي تبذلها قواتنا البطلة لتعقب الخلايا الإرهابية النائمة كبيرة، ولن نسمح بوجود فتنة في الطارمية أو في أي منطقة بالعراق، فأبناء الطارمية أبناؤنا، وقواتنا تعمل جاهدة لحمايتهم".

وأضاف أن "محاولة النيل من قواتنا البطلة بالشائعات مرفوضة، ولا نقبل بها".

وتابع الكاظمي، أن "قواتنا التي سطرت أروع الانتصارات والبطولات في محاربة الإرهاب هي محل فخر كل أبناء شعبنا، وتحافظ على أمن مواطنينا في جميع المدن"
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