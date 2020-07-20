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ثقافة

نقش عام 196 قبل الميلاد.. 3 لغات تجسد قصة رسالة حجر رشيد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:34 م
حجر رشيد
حجر رشيد
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محمد الاسكندرانى
حجر رشيد قصة ، جمع 3 لغات فى رسالة و احدة ، الهيروغليفية والديموطقية والإغريقية، كتبت عام 196 قبل الميلاد ، كرسالة شكر الى بطليموس الخامس ، لرفعة الضرائب عن المعبد بـ منف .

فك طلاسم ورموز حجر رشيد ، العالم الفرنسي جيان فرانسوا شامبليون ، وسجل عليه تنصيب بطليموس الخامس ، ملكا على مصر ، حيث سجلها وأرشفها على حجر البازلت" حجر رشيد" ، الكهنة .

تم اكتشاف الحجر فى أغسطس 1799 على يد ، ضابط بالحملة الفرنسية يدعي بيير فرانسوا زافييه بوشار ،خلال تنفيذه بعض الأعمال الهندسية ، ووضع حجر رشيد فى المتحف البريطاني ، بعد استيلاء الاستعمار الفرنسي عليه.

بفك طلاسم حجر رشيد ، استطاع العالم فهم الحضارة المصرية القديمة ، وتاريخها بالإضافة الى التعرف على الغازها ، ليكون نقطة مضيئة ، فى تاريخ العلم والتعرف على الحضارات .

ومر على اكتشاف، حجر رشيد 221 عاما ، وتكون الذكري الثانوية لها تمت بذلك والذى اكتشف فى 19 يوليو 1799 .

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