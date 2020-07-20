AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظة الفيوم تخصص رقم "واتس آب" لتلقي شكاوى مخالفات البناء

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:51 م
صدى البلد
Advertisements
نبيل أبو السعود

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تخصيص رقم محمول 01551150052 مفعل به خدمة "الواتس اب" لاستقبال بلاغات مخالفات البناء من المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الوحدات المحلية، والتعامل الفوري معها. 

وأكد "الأنصاري" أن غرف العمليات بالمحافظة والوحدات المحلية ستتولى التعامل مع البلاغات، بهدف تيسير سبل تواصل المواطنين مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وكذلك سرعة الاستجابة لشكاوى التعدي على الأراضي الزراعية التي تمثل ثروة مصر وأمنها الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، لافتًا إلى استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية. 


وأكد محافظ الفيوم على الجهات المعنية سرعة الاستجابة للشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مشيرًا إلى تطوير منظومة خدمة المواطنين وربطها بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتحقيق الاستجابة السريعة لمشكلات المواطنين، من خلال التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. 

الجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، تقوم باستقبال شكاوى المواطنين من خلال البوابة الإليكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ضمها لتلقى بلاغات كورونا.. كل ما تريد معرفته حول منظومة الشكاوى الحكومية وكيفية التواصل معها

الحكومة: تلقينا 206 ألف شكوى خلال مايو بزيادة 28 ألفا عن أبريل.. وتعاملنا مع 202 ألف طلب

حصيلة 30 يوم شكاوى.. الحكومة تقترب من تسجيل ربع مليون استغاثة في مايو.. 93% تخص 10 وزارات خدمية.. والقاهرة والجيزة الأعلى.. و5% بباقي المحافظات

محافظ الفيوم: حل ٩١٪؜ من شكاوى المواطنين الواردة عبر الواتساب خلال شهر يونيو

مدبولى يشيد بسرعة التعامل مع المشكلات.. منظومة الشكاوى تتعامل مع 110 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر

منظومة الشكاوى: 17 ألف شكوى حول كورونا و18 ألفا لتأخر منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

تقليل أيام الحضور ..حجازي يعرض الملامح الأولية لخطة العام الدراسي الجديد

هل العجل الأقل من عامين وبه لحم وفير يصلح أضحية.. مستشار المفتي يوضح

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى

اجتماع مهم لـ مسابقات الكاف لحسم مصير مستضيف نهائيات دوري أبطال إفريقيا اليوم

حكم من ترك صيام العشر من ذي الحجة.. الإفتاء تجيب

الداخلية توجه رسالة مهمة لمالكي المركبات بكل أنواعها عن اللوحات والملصق الإلكتروني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري الدايت القاسي.. أنظمة الريجيم تهدد النساء بالعقم

رغم أزمة كورونا.. الملكة إليزابيث تخطط لقضاء عطلة صيفية برفقة عائلتها بشروط صارمة

أسعار ومواصفات لادا لارجوس lada largus بعد طرحها رسميا في مصر .. صور