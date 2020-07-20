محافظة الفيوم تخصص رقم "واتس آب" لتلقي شكاوى مخالفات البناء





أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تخصيص رقم محمول 01551150052 مفعل به خدمة "الواتس اب" لاستقبال بلاغات مخالفات البناء من المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الوحدات المحلية، والتعامل الفوري معها.





وأكد "الأنصاري" أن غرف العمليات بالمحافظة والوحدات المحلية ستتولى التعامل مع البلاغات، بهدف تيسير سبل تواصل المواطنين مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وكذلك سرعة الاستجابة لشكاوى التعدي على الأراضي الزراعية التي تمثل ثروة مصر وأمنها الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، لافتًا إلى استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.









وأكد محافظ الفيوم على الجهات المعنية سرعة الاستجابة للشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مشيرًا إلى تطوير منظومة خدمة المواطنين وربطها بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتحقيق الاستجابة السريعة لمشكلات المواطنين، من خلال التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



