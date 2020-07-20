اتحاد الغرف يؤيد ويباع خطوات الرئيس السيسي للحفاظ على أمن مصر والمنطقة العربية





أكد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي في بيان له، قناعته الكاملةبقدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ علي أمن مصرنا الحبيبة ووطننا العربي وسلامة حدودهم ويؤيد كل خطواته في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه وحدوده .

وأشار إلى أن الاتحاد و٢٧ غرفة تجارية بربوع مصر و٥ر٥ مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات من منتسبيهم وأكثر من ١٨ مليون من شركائهم من العاملين يقفون خلف الرئيس جنودا نضع أرواحنا فداء لوطننا الغالي.

وقال المجلس في بيانه: دمتم لنا الرئيس قائدا ورمزا وبطلا يلتف حوله كل الشرفاء من أبناء مصر والوطن العربى وكافة الدول الشقيقة في العالم.

واختتم الاتحاد بيانه: سر علي بركة الله الرئيس ونحن جميعا خلفكم.