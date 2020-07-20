موجز أخبار التوك شو .. هاني الناظر يكشف موعد نهاية كورونا في مصر.. وطبيب يوضح العلاقة الغريبة بين العرق وكوفيد 19 .. والإسكان تكشف مفاجأة عن تسليم وحدات الإعلان الثامن

تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات الهامة ، خلال الساعات الماضية نستعرض لكم أبرزها:
قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إنه يجب على اي توقعات او تصريحات عن فيروس كورونا ان تكون بناء على اسس علمية ودراسات بحثية، موضحًا انه كان في تصريحات سابقة له قال ان الفيروس سيبدأ في الانحسار خلال فصل الصيف.
وجه الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، رسالة إلى كل المواطنين وهي أن ما ثبت بالفعل في تلك الفترة ومع انخفاض منحنى الإصابات بفيروس كورونا هو التزام المواطنين بارتداء الكمامات، معقبًأ: "هي الدرع الواقي".
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الاسكان، إن مشروع جنة هو واحد من مشروعات الاسكان الاجتماعي الحديثة ، والتي بدأت منذ سنة ونصف السنة، وانه تم البدء في تسليم وحداته السكنية منذ شهرين.
قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن مبادرة "دراجتك صحتك" التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة هي لدعم ركوب الدراجات وممارستها كرياضة مفيدة، وتهدف المبادرة ايضًا الى استخدام الدراجة لانها وسيلة امنة واقتصادية تسهل على المواطنين سهولة التنقل.
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن هناك مجموعة من الشروط لحجز وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي، وأحد أهم تلك الشروط أن الفرد لم يتمتع بأي خدمة من خدمات الإسكان الاجتماعي، سواء أراضي أو وحدات سكنية.
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه تم إضافة جداول استرشادية في كراسة الشروط لكيفية تقسيط الوحدة السكنية وفقا لمتوسط الدخل وعدد سنوات التقسيط، وهي للتسهيل على المواطنين وردًا على سؤالهم المتكرر "قسطي هيكون كام".
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن هناك خطة كاملة واستعداد من قبل الهيئة لاستقبال عيد الأضحى، موضحا أن فترة ما قبل الأعياد تشهد السكك الحديدية فيها حالة من الطوارىء الكاملة كونها شريان النقل الرئيسي في مصر.
قال الشيخ على خليل ، رئيس قطاع المعاهد الازهرية ، إنه تم توزيع 130 الف طالب بالثانوية الازهرية على 637 لجنة فى ظل الجائحة فيروس كورونا المستجد .
صرح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم الاتفاق مع الصين على أن تصبح مصر مركزا لتصنيع لقاح كورونا بأفريقيا.
قال أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا لا بد أن يصاحبه مزيد من الحذر حتى نجد لقاحا للفيروس، معقبًا: "احنا كان عندنا ذروة وخلصت".
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن معدلات درجات الحرارة كما هى اليوم ولا يوجد بها أى تغيير، مشيرا إلى أنها ثابتة ومستمرة لمدة خمسة أيام قادمة أخرى.