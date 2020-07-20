موجز أخبار التوك شو .. هاني الناظر يكشف موعد نهاية كورونا في مصر.. وطبيب يوضح العلاقة الغريبة بين العرق وكوفيد 19 .. والإسكان تكشف مفاجأة عن تسليم وحدات الإعلان الثامن

تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات الهامة ، خلال الساعات الماضية نستعرض لكم أبرزها:

قال الدكتور هاني الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إنه يجب على اي توقعات او تصريحات عن فيروس كورونا ان تكون بناء على اسس علمية ودراسات بحثية، موضحًا انه كان في تصريحات سابقة له قال ان الفيروس سيبدأ في الانحسار خلال فصل الصيف.





وجه الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، رسالة إلى كل المواطنين وهي أن ما ثبت بالفعل في تلك الفترة ومع انخفاض منحنى الإصابات بفيروس كورونا هو التزام المواطنين بارتداء الكمامات، معقبًأ: "هي الدرع الواقي".





قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الاسكان، إن مشروع جنة هو واحد من مشروعات الاسكان الاجتماعي الحديثة ، والتي بدأت منذ سنة ونصف السنة، وانه تم البدء في تسليم وحداته السكنية منذ شهرين.





قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن مبادرة "دراجتك صحتك" التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة هي لدعم ركوب الدراجات وممارستها كرياضة مفيدة، وتهدف المبادرة ايضًا الى استخدام الدراجة لانها وسيلة امنة واقتصادية تسهل على المواطنين سهولة التنقل.





قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن هناك مجموعة من الشروط لحجز وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي، وأحد أهم تلك الشروط أن الفرد لم يتمتع بأي خدمة من خدمات الإسكان الاجتماعي، سواء أراضي أو وحدات سكنية.































