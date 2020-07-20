AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة السادات ويكرم مدير الأمن الوطنى السابق

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:03 م
صدى البلد
Advertisements
محمد أمين
استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات ، فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والجامعة لما لها من  دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، بحضور نائبه محمد موسى.


كما إستقبل محافظ المنوفية العميد أيمن شاهين مدير الأمن الوطنى السابق بالمنوفية ، مقدمًا له كل الشكر والتقدير على ماقدمه من جهد خلال فتره عمله بالمحافظة وقدم المحافظ درع المحافظة كهدية تذكارية وهنأه على منصبه الجديد.

ومن جانبه أعرب العميد أيمن شاهين عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة من محافظ المنوفية ، مشيرًا إلى أنه قد سعد بالعمل وسط كوكبة متميزة بمحافظة المنوفية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية التعاون الدائم وتضافر الجهود بالمحافظة من أجل إعلاء رفعة وطننا الغالى، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها من كل سوء وأن تظل راية مصرنا عالية خفاقة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى.
محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة السادات ويكرم مدير الأمن الوطنى السابق
محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة السادات ويكرم مدير الأمن الوطنى السابق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية: المدن الجامعية جاهزة لاستقبال العالقين وسط إجراءات مشددة

لمواجهة كورونا.. محافظ المنوفية يطمئن على استعدادات الجامعة النهائية لاستقبال العالقين

ترشيحاتنا

تسجيل صوتي.. سما المصري تعتذر عن فيديوهات حمام السباحة: مكنش قصدي

ارتاح من الوجع واتحرك براحتك.. 3 أعشاب طبيعية لعلاج آلام الركبة بسرعة.. والطرق الصحيحة لاستخدامها

الإفتاء توضح حقيقة بطلان الأضحية بسبب قص الشعر أو الأظافر في العشر من ذي الحجة

البرلمان يقر خصم 1% من مرتبات العاملين و 0.5% من المعاشات بسبب كورونا

أسعار ومواصفات لادا لارجوس lada largus بعد طرحها رسميا في مصر .. صور

بلاغ رسمي من شوبير للنائب العام ضد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الإطلاق التاريخي لـ مسبار الأمل .. تفاصيل 30 دقيقة مصيرية في رحلته إلى المريخ

احذري الدايت القاسي.. أنظمة الريجيم تهدد النساء بالعقم

رغم أزمة كورونا.. الملكة إليزابيث تخطط لقضاء عطلة صيفية برفقة عائلتها بشروط صارمة