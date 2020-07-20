محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة السادات ويكرم مدير الأمن الوطنى السابق

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات ، فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والجامعة لما لها من دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، بحضور نائبه محمد موسى.









كما إستقبل محافظ المنوفية العميد أيمن شاهين مدير الأمن الوطنى السابق بالمنوفية ، مقدمًا له كل الشكر والتقدير على ماقدمه من جهد خلال فتره عمله بالمحافظة وقدم المحافظ درع المحافظة كهدية تذكارية وهنأه على منصبه الجديد.





ومن جانبه أعرب العميد أيمن شاهين عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة من محافظ المنوفية ، مشيرًا إلى أنه قد سعد بالعمل وسط كوكبة متميزة بمحافظة المنوفية.



