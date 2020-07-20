رولا خرسا: أجيال اليوم لديهم قدرة على الحوار والمناهدة بطريقة صعبة .. فيديو

قالت الإعلامية رولا خرسا، إن هناك حالة من المنافسة بين أمهات هذا الجيل فى نوع مدرسة أبنائهم وطريقة لبسهم وهكذا، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك نادرا ما يعترف الابناء بفضل الأمهات عليهم.
وأضافت الإعلامية رولا خرسا ، عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا ، المذاع على فضائية سى بى سى ، أن واجب الأم إعطاء نصائح لأبنائها طوال الوقت، ولكن أجيال اليوم لديهم قدرة على الحوار والمناهدة بطريقة صعبة.
واشارت إلى أن الأم ملامة طوال الوقت من الاولاد ، فأن فشلوا فى شئ يقع عليكى العيب فى عدم تووقفهم من البداية، وأن نجحوا يصبحوا هم من يفهمون فى كل شئ اكثر من الأم.
وتابعت أن الابناء يشعرون بقيمة تضحيات الام عندما ينجبون ابناء ، موكدة ان تصرفات الابناء طوال الوقت تصدر مع الامهات من منطق العشم .