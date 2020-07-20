رولا خرسا: أجيال اليوم لديهم قدرة على الحوار والمناهدة بطريقة صعبة .. فيديو





واشارت إلى أن الأم ملامة طوال الوقت من الاولاد ، فأن فشلوا فى شئ يقع عليكى العيب فى عدم تووقفهم من البداية، وأن نجحوا يصبحوا هم من يفهمون فى كل شئ اكثر من الأم.



