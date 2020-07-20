AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رولا خرسا: أجيال اليوم لديهم قدرة على الحوار والمناهدة بطريقة صعبة .. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:21 م
رولا خرسا
رولا خرسا
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت الإعلامية رولا خرسا، إن هناك حالة من المنافسة بين أمهات هذا الجيل فى نوع مدرسة أبنائهم وطريقة لبسهم وهكذا، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك نادرا ما يعترف الابناء بفضل الأمهات عليهم.

وأضافت الإعلامية رولا خرسا ، عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا ، المذاع على فضائية سى بى سى ، أن واجب الأم إعطاء نصائح لأبنائها طوال الوقت، ولكن أجيال اليوم لديهم قدرة على الحوار والمناهدة بطريقة صعبة.

واشارت إلى أن الأم ملامة طوال الوقت من الاولاد ، فأن فشلوا فى شئ يقع عليكى العيب  فى عدم تووقفهم من البداية، وأن نجحوا يصبحوا هم من يفهمون فى كل شئ اكثر من الأم.

وتابعت أن الابناء يشعرون بقيمة تضحيات الام عندما ينجبون ابناء ، موكدة ان تصرفات الابناء طوال الوقت تصدر مع الامهات من منطق العشم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامح حسين: إحنا مهتمين بتربية الأبناء لكن الأمهات لا يفهمن ذلك..فيديو

استشاري المخ والأعصاب: يمكن التخلي عن ارتداء الكمامة فى الأماكن المفتوحة.. فيديو

جميلة وأنيقة.. "الستات ميعرفوش يكدبوا": وزيرة الهجرة حولت الكمامة لموضة عصرية

شريهان أبو الحسن: الحياة في الماضى كانت أبسط وأقل تعقيدا .. فيديو

نهال عنبر: على الزوج والزوجة التفاهم في تربية الأبناء.. فيديو

حكاية أم .. مشروع تخرج يوثق تقليد الأمهات لبعضهن في تربية الأبناء | فيديو

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن حشد مليشيات أردوغان على خط الجفرة - سرت

شاهد.. إخماد حريق هائل فى مخزن بسوق الأزبكية

الإفتاء توضح حقيقة بطلان الأضحية بسبب قص الشعر أو الأظافر في العشر من ذي الحجة

هل يحق للأب منع ابنته من نشر صورها على الفيسبوك؟.. مستشار المفتي يرد

خوافين وجبناء.. شطة يفتح النار على مسؤولي الكاف بعد تعديل نظام نهائيات دوري الأبطال

أخبار التعليم.. انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة غدا.. الأعلى للجامعات يجتمع لتحديد قواعد قبول الطلاب بتنسيق 2020.. والتعليم العالي تبدأ تنفيذ منظومة الاختبارات المميكنة بتكلفة 4 مليارات جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الإطلاق التاريخي لـ مسبار الأمل .. تفاصيل 30 دقيقة مصيرية في رحلته إلى المريخ

احذري الدايت القاسي.. أنظمة الريجيم تهدد النساء بالعقم

رغم أزمة كورونا.. الملكة إليزابيث تخطط لقضاء عطلة صيفية برفقة عائلتها بشروط صارمة