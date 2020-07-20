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برلمان

القوى العاملة بالنواب: الرئيس السيسي والحكومة ساندا العمال في مواجهة آثار كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:09 م
النائب محمد وهب الله
النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة في مجلس النواب
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أ ش أ
أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة في مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي وقفا إلى جانب عمال مصر في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وقال وهب الله، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "الاثنين"، "إن الرئيس السيسي كان حريصا منذ اليوم الأول في جائحة كورونا على أن يخفف من آثارها على العمال بمختلف القطاعات، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه بتقديم خدمات وصرف إعانات مالية لمساعدة العاملين".
 
وأضاف أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على عمال مصر ويساندهم في مختلف الأزمات، منوها بقرار الرئيس السيسي بضرورة صرف العلاوات الخمس مؤخرا.

ولفت إلى أن حكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قدمت العديد من المبادرات والإجراءات التي كانت تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على العمال، ومنها أيضا تنفيذ قرار الرئيس السيسي بصرف بدل 500 لمدة 3 أشهر خلال جائحة كورونا.

وأشار إلى أن لجنة القوي العاملة راضية تماما عن تعامل الحكومة مع العمال خلال أزمة كورونا، مبينا أن الحكومة وضعت استراتيجية واضحة منذ اليوم الأول ونجحت في تنفيذها حتى اليوم، كما أوضح أن اللجنة برئاسة النائب جبالي المراغي تتابع مع الحكومة تنفيذ إجراءات الحماية من الإصابة بكورونا للعاملين في كافة القطاعات، مؤكدا أن هناك التزاما جيدا من قبل العمال وأصحاب المصانع لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.
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