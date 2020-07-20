AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. محمد رمضان برفقة ابن أمير كرارة: نورتوني يا أبطال

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:03 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشر الفنان محمد رمضان صورة له برفقة ابن أمير كرارة من خلال حسابه الشخصي إنستجرام. 

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا: "زيارة غالية من سليم كرارة ابن صديقي النجم الكبير #أمير_كرارة و أصحابه چو و ياسو نورتوني يا أبطال ♥️".

حققت أغنية تيك توك لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة بعد عدة أيام من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

وعلى جانب آخر حددت محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.

كانت أصدرت محكمة جنح الدقى حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".






Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس محمد رمضان سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار "أبو اليسر"

بعد الحكم بحبس محمد رمضان .. الطيار أشرف أبو اليسر: الحمدلله القضاء أعاد لي حقي

محمد رمضان يستقبل حكم حبسه في الساحل الشمالي

حدث ليلا .. الحكم بحبس محمد رمضان.. طائرات تركية تقصف خطوط إمدادات المياه لغرب ليبيا.. وزلزال بقوة 6.9 درجة في غينيا

بعد الحكم بالحبس.. الجمهور يطارد محمد رمضان

بعد الحكم بحبسه لمدة عام .. شاهد محمد رمضان فى أمريكا من أجل كليب تيك توك

ترشيحاتنا

متغلطش غلطتي.. نجم فرنسا يحذر محمد صلاح من الانتقال إلى ريال مدريد

آخر موعد لقص الأظافر والشعر بالنسبة للمضحي .. مستشار المفتي يكشف عنه

وصلوا الكهربا في صوابع رجلها.. حكاية ربة منزل في الجيزة: أبوها وأخوها ضربوها حتى الموت

مصدر أمنى يكشف حقيقة العثور على قنبلة فى أحد شوارع الغردقة

لعدم تمكنهم من العودة.. القوى العاملة: لا إنهاء لخدمات المعلمين المصريين في الكويت

احنا آسفين .. الإسكان تكشف مفاجأة عن تسليم وحدات الإعلان 8

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الإطلاق التاريخي لـ مسبار الأمل .. تفاصيل 30 دقيقة مصيرية في رحلته إلى المريخ

احذري الدايت القاسي.. أنظمة الريجيم تهدد النساء بالعقم

رغم أزمة كورونا.. الملكة إليزابيث تخطط لقضاء عطلة صيفية برفقة عائلتها بشروط صارمة