شاهد.. محمد رمضان برفقة ابن أمير كرارة: نورتوني يا أبطال

وعلى جانب آخر حددت محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.





كانت أصدرت محكمة جنح الدقى حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".







