فيديو جراف.. الداخلية تناشد المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بجميع أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام) دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.





وفى إطار الحرص على سرعة تفعيل المنظومة وتحقيق الأهداف المرجوة تهيب الوزارة بمالكى المركبات الآتى :





- بالنسبة لمالكي المركبات سارية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى للمركبة ، حتى فى حال عدم حلول موعد الفحص الفنى الدورى.

