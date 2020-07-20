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أخبار العالم

الغرفة الألمانية: مصر تعاملت مع أزمة "كورونا" بشجاعة وشفافية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة اليوم /الاثنين/ أن مصر تعاملت مع أزمة جائحة "كورونا" بشجاعة وشفافية ومصداقية. 
وأوضحت الغرفة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن الدولة المصرية حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تحافظ على العنصر البشري مع استمرار إجراءات محاربة الفيروس.

وأضافت أن وزارة الصحة المصرية بدأت خطتها الوطنية للتطوير الهيكلي من خلال استحداث نظم وتطبيقات وبنية تحتية وإدارة موارد بشرية، حتى قبل ظهور أزمة "كوفيد-19"، وهو ما كان له أفضل أثر ووضع مصر على الخارطة العالمية في قطاع الصحة.

وتعقد الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع السفارة الألمانية في مصر يوم /الأربعاء/ المقبل حلقة نقاشية عبر الفيديو كونفرانس حول "فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية المصري"، وذلك في إطار العمل الدؤوب والدور التفاعلي الذي تقوم به الغرفة بالتعاون مع صناع القرار لتعزيز الروابط.

وستعقد الندوة بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية والدكتورة مها الرباط المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمهندس عماد غالي رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية والعضو المنتدب لشركة "سيمنز مصر".

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