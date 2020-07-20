رغم وفاة 12 ألفا.. بوتين: نجحنا في التعامل مع كورونا بأقل الخسائر

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا نجحت في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا بأقل الخسائر.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال بوتين، خلال حديث له مع عمال حوض بناء السفن في مضيق كيرتش، " إن معدل الوفيات في روسيا يمثل 1.5%، موضحا أن انخفاض معدل الوفيات في روسيا يعود لعدة أسباب اهمها مرونة نظام الرعاية الصحية، وتدريب المتخصصين وقدرة الدولة على تعبئة الموارد".









وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "في البلدان التي لديها نظام صحي جيد ومتطور، وفي الدول الغنية في أوروبا، معدل الوفيات هو 8، و10، و11، و13، وفي بعض البلدان أكثر من 15%".









وكانت السلطات الصحية الروسية قد اعلنت اليوم الاثنين تسجيل 5940 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أقل حصيلة يومية منذ 29 أبريل، في حين انخفض معدل الوفيات الجديدة إلى 85 في أدنى مؤشر منذ 4 مايو.







