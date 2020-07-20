قبل مواجهة إف سي مصر وديا.. المقاصة يجري المسحة الطبية بمعسكر الإسماعيلية.. فيديو

وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت داخل معسكر الفريق المغلق بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.





وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال، وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري للفريق.





وكانت نتائج المسحات السابقة التي خضع لها الفريق في وقت سابق قد جاءت جميعها سلبية. كما تكفل مسؤولي المقاصة بإجراء المسحة الطبية لطاقم التحكيم الذي سيدير اللقاء، وهم عمرو عبدالفتاح ومحمد غزالي ومحمود كثير حكام اللقاء.





وشهد معسكر الفريق الفيومي اليوم، إجراء المسحات الطبية لفريق المقاصة، أجواء من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والوقائية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.





وقام مسؤولي شركة " برايم سبيد ميديكال " برئاسة المهندس تامر وجيه، بالدور الأمثل لنجاح عملية إجراء المسحة الطبية للاعبي المقاصة وجهازه الفني، داخل فندق ميركيور بالإسماعيلية.





في سياق آخر يواصل فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم على ملعب الفندق ، وذلك قبل مواجهة فريق إف سي مصر وديًا الأربعاء المقبل.





ويحرص إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة علي عقد جلسات سريعة مع اللاعبين حثهم خلالها على التركيز في التدريبات، ومواصلة العمل بجدية للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.