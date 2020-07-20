AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل مواجهة إف سي مصر وديا.. المقاصة يجري المسحة الطبية بمعسكر الإسماعيلية.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:58 م
صدى البلد
Advertisements
نانسي القاضي
أجرى لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة اليوم المسحة الطبية الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تمهيدا لعودة منافسات الدوري.

وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت داخل معسكر الفريق المغلق بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.

وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال، وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري للفريق.

وكانت نتائج المسحات السابقة التي خضع لها الفريق في وقت سابق قد جاءت جميعها سلبية. كما تكفل مسؤولي المقاصة بإجراء المسحة الطبية لطاقم التحكيم الذي سيدير اللقاء، وهم عمرو عبدالفتاح ومحمد غزالي ومحمود كثير حكام اللقاء.

وشهد معسكر الفريق الفيومي اليوم، إجراء المسحات الطبية لفريق المقاصة، أجواء من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والوقائية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وقام مسؤولي شركة " برايم سبيد ميديكال " برئاسة المهندس تامر وجيه، بالدور الأمثل لنجاح عملية إجراء المسحة الطبية للاعبي المقاصة وجهازه الفني، داخل فندق ميركيور بالإسماعيلية.

في سياق آخر يواصل فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم على ملعب الفندق ، وذلك قبل مواجهة فريق إف سي مصر وديًا الأربعاء المقبل.

ويحرص إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة علي عقد جلسات سريعة مع اللاعبين حثهم خلالها على التركيز في التدريبات، ومواصلة العمل بجدية للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التدريبات 1 يوليو .. المقاصة يجري المسحة الطبية الثانية استعدادا للدوري

سلبية مسحة كورونا الثانية لجميع لاعبي المقاصة

للمرة الثالثة على التوالي.. سلبية مسحة كورونا لجميع لاعبي المقاصة

المقاصة يحدد أول مبارياته الودية في معسكره المغلق بالإسماعيلية

تفاصيل معسكر مصر المقاصة المغلق في الإسماعيلية استعدادا للدوري

للمرة الرابعة .. المقاصة يجري مسحة كوورنا قبل انطلاق مبارياته الودية

ترشيحاتنا

ظهرت بـ الشورت .. سوسن بدر تثير الجدل على الشاطئ

مواطن يزين منزله بـ علم الأهلي وصورة الخطيب.. شاهد

مجلس النواب يوافق على إرسال قوات للخارج لحماية أمن مصر القومي

بشرى سارة.. مستشار الرئيس: نتوقع إنتاج لقاح لعلاج كورونا أكتوبر المقبل

السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى

مواقف شهمة.. تسجيل صوتي لـ والدة تامر حسني

AdvertisementS

سر امتناع الخطيب| مصر تقلب الطاولة داخل الاتحاد الأفريقي وتنقذ مسيرة الأهلي والزمالك.. تفاصيل يوم ساخن في الكاف

غياب رمضان صبحي عن النهائي.. ضربة موجعة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تعليق الزمالك عقب قرار الكاف بلعب مباراة إياب دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة.. فيديو

أخبار الأهلي.. سر امتناع الخطيب عن التصويت في الكاف.. والشناوي ينتظر قرار فايلر للانضمام إلى النادي

إصابة نجم سموحة بقطع في الرباط الصليبي بعد مشاركته أمام الزمالك

أخبار الرياضة.. غياب رمضان صبحي عن نهائي أفريقيا.. والكاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الرجاء

مواطن يزين منزله بـ علم الأهلي وصورة الخطيب.. شاهد

أخبار الرياضة| إنبي يعمق جراح الأهلي.. بلاغ رسمي من شوبير ضد لاعب الزمالك.. مواعيد نصف نهائي أبطال إفريقيا.. إلغاء جائزة الكرة الذهبية

الكاف يخطر الزمالك شفهيا بموعد مباراتي الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

نعم يا فتى .. محمد صلاح في حوار ساخر مع كوكا وسعد سمير بعد تتويج أولمبيكوس بالدوري اليوناني

مصدر ينفي منع وزير الرياضة السابق من دخول الزمالك وشطب عضويته

قرار عودة نظام دورى الأبطال لذهاب وعودة.. فى مصلحة من؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة

لا يتحول إلى سرطان .. 10 معلومات عن القولون العصبي.. شاهد