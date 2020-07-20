قبل مواجهة إف سي مصر وديا.. المقاصة يجري المسحة الطبية بمعسكر الإسماعيلية.. فيديو

أجرى لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة اليوم المسحة الطبية الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تمهيدا لعودة منافسات الدوري.
وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت داخل معسكر الفريق المغلق بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.
وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال، وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري للفريق.
وكانت نتائج المسحات السابقة التي خضع لها الفريق في وقت سابق قد جاءت جميعها سلبية. كما تكفل مسؤولي المقاصة بإجراء المسحة الطبية لطاقم التحكيم الذي سيدير اللقاء، وهم عمرو عبدالفتاح ومحمد غزالي ومحمود كثير حكام اللقاء.
وشهد معسكر الفريق الفيومي اليوم، إجراء المسحات الطبية لفريق المقاصة، أجواء من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والوقائية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.
وقام مسؤولي شركة " برايم سبيد ميديكال " برئاسة المهندس تامر وجيه، بالدور الأمثل لنجاح عملية إجراء المسحة الطبية للاعبي المقاصة وجهازه الفني، داخل فندق ميركيور بالإسماعيلية.
في سياق آخر يواصل فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم على ملعب الفندق ، وذلك قبل مواجهة فريق إف سي مصر وديًا الأربعاء المقبل.
ويحرص إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة علي عقد جلسات سريعة مع اللاعبين حثهم خلالها على التركيز في التدريبات، ومواصلة العمل بجدية للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.