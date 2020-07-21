فى 8 معلومات.. كل ما تريد معرفته عن مشروع التطوير الشامل بأسوان

تعد محافظة أسوان جوهرة النيل الساحرة عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، والتى تشهد خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة في أعمال التطوير والتجميل حتى تعود لمكانتها التاريخية والحضارية المعهودة .

1- يتم تنفيذ مشروع التطوير الشامل بتكلفة تصل إلى 270 مليون جنيه





2- يأتى المشروع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويل اسوان عاصمة للشباب والثقافة الإفريقية





3- تتضمن أعمال التطوير تطوير السوق السياحى القديم وميدان المحطة





4- يتضمن المشروع تطوير البنية التحتية التي تخدمه ، مع تطوير الأرضيات والممرات الموجودة داخل السوق، وإنشاء بوابات للدخول والخروج، بجانب تطوير واجهات ولافتات المحلات لتصبح موحدة الشكل، وكذا تركيب مظلة لتغطية السوق، ومن المخطط الانتهاء من مشروع السوق السياحي مطلع العام 2021 .





5- أعمال تطوير ميدان المحطة، والتي تتضمن تطوير ورفع كفاءة الطرق المحيطة، وإزالة الجزيرة الوسطى، وإنشاء نافورة راقصة عليها، فضلًا عن إقامة العديد من البرجولات وتكثيف الزراعات في مختلف أنحاء الميدان، وكذا إقامة أماكن انتظار لكل من الأفراد والسيارات.





6- يشمل المشروع أيضًا تحويل حديقة درة النيل إلى متنزه عالمى بمساحة 7 أفدنة منه 60 % مسطحات خضراء ، وأيضًا نوافير مع نافورة راقصة وشاشات عرض بلازما و دورات مياه عمومية وكافيهات وساحة إنتظار للسيارات ، فيما سيتم إعادة الإستفادة من الأشجار والنباتات والبرجولات والأسوار فى رفع كفاءة حدائق أخرى







7- يقوم بتنفيذ هذا المشروع الحيوى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة



