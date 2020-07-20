الأمة تعود للخلف.. رواد موقع التواصل الاجتماعى يشنون هجومًا على أردوغان| فيديو

شنَ مواطنون أتراك هجومًا عنيفًا على الحكومة التركية، حيث انتقد المواطنين التحكمات والتصرفات القمعية الغريبة التى يقوم بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وذلك فى حملة تحت عنوان" تركيا ستصبح كوريا الشمالية".





وشبه رواد التواصل الاجتماعى تركيا بكوريا الشمالية، وكتب المواطنون ضمن تعليقاتهم "تركيا فى طريقها لتصبح بلد المحظورات"، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بغلق وسائل التواصل وفرض الرقابة عليها.





ونالت الانتقادات والتشبيهات الساخرة أردوغان، ومنها " كوريا الشمالية قادمة، لقد انتهت الحرية جارى تحميل كوريا الشمالية".



