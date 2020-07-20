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رياضة

أخبار الرياضة| إنبي يعمق جراح الأهلي.. بلاغ رسمي من شوبير ضد لاعب الزمالك.. مواعيد نصف نهائي أبطال إفريقيا.. إلغاء جائزة الكرة الذهبية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:25 م
أخبار الرياضة صدى
أخبار الرياضة صدى البلد
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إسراء أشرف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي:

تمسك مسئولو نادى إنبي ببقاء كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي المعار من قبل النجوم لمدة عام واحد ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجارى.

تقدم الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد أسامة حسن لاعب نادى الزمالك السابق.

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " التراجع عن فكرة إقامة مباريات الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة والعودة من جديد إلى إقامتها على مباراتين "ذهابا وإيابا".

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن التراجع عن فكرة إقامة مباريات الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة والعودة من جديد إلى إقامتها على مباراتين "ذهابا وإيابا".

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الإثنين، عن إلغاء جائزة الكرة الذهبية، للمرة الأولى في التاريخ، بسبب جائحة كورونا.

وجه نيكولاس أنيلكا، مهاجم المنتخب الفرنسي السابق، رسالة مهمة إلى النجم المصري محمد صلاح، قبل الدخول في الميركاتو الصيفي.

أعلن نادي السد القطري، اليوم الإثنين، توصله لاتفاق نهائي مع الإسباني سانتي كازورلا أحد نجوم أرسنال السابقين، للانضمام إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

لاستئناف الدوري..اتحاد الكرة السعودي يبلغ الأندية بعدد وآلية التغييرات الجديدة
أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم، جميع الأندية السعودية بمختلف درجاتها بآلية وضوابط تطبيق الخمسة تغييرات للاعبين خلال المباراة، من خلال منح كل فريق ثلاث فرص فقط لإجراء التغييرات كلها أثناء المواجهة ما لم تصل إلى أوقات إضافية، بحسب صحيفة "الرياضية".
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