رئيس مدينة القصير يصدر حركة تنقلات داخلية لانتظام سير العمل

أصدر عادل نصر، رئيس مدينة القصير ، اليوم الإثنين، حركة تنقلات داخلية لانتظام سير العمل بالوحدة.





وقال رئيس مدينة القصير ، اليوم الإثنين، إن القرار جاء تحقيقا للصالح العام وحسن سير العمل بالإدارات، مؤكدا أن ما ستشهده الأيام القادمة سوف يكون أفضل فى تقديم الخدمات للجمهور بصورة جيدة.

وأشار نصر إلى أن الحركة شملت إدارات الإيرادات والعقود والبيئة والأرشيف والمواقف والإدارة الهندسية ومشروعك ومكتب رئيس المدينة.

وأكد رئيس مدينة القصير ، فى لقاءاته مع الموظفين الذين شملتهم الحركة على التكاتف وتوحيد الجهود التى تؤدى إلى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، مع الاهتمام بالملفات الهامة.





وفى سياق اخر اكد رئيس مدينة القصير أن جهاز تعمير البحر الأحمر، سوف يقوم بتطوير أحد شواطئ المدينة بداية من كافتيريا العجيمى حتى نهاية سور شركة الفوسفات، مشيدا بجهود الجهاز فى إنشاء العديد من المشروعات على أرض مدينة القصير





وأوضح رئيس مدينة القصير، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل ظهور المدينة بالمظهر الحضارى والجمالى، مؤكدا أن تطوير الشواطئ، يهدف إلى إعادة الوجه الحضارى للمدينة.

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