AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس مدينة القصير يصدر حركة تنقلات داخلية لانتظام سير العمل

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:20 م
عادل نصر، رئيس مدينة
عادل نصر، رئيس مدينة القصير
Advertisements
إبراهيم جادالله

أصدر عادل نصر، رئيس مدينة القصير ، اليوم الإثنين، حركة تنقلات داخلية لانتظام سير العمل بالوحدة.


وقال رئيس مدينة القصير ، اليوم الإثنين، إن القرار جاء تحقيقا للصالح العام وحسن سير العمل بالإدارات، مؤكدا أن ما ستشهده الأيام القادمة سوف يكون أفضل فى تقديم الخدمات للجمهور بصورة جيدة.

 

وأشار نصر إلى أن الحركة شملت إدارات الإيرادات والعقود والبيئة والأرشيف والمواقف والإدارة الهندسية ومشروعك ومكتب رئيس المدينة.

 

وأكد رئيس مدينة القصير ، فى لقاءاته مع الموظفين الذين شملتهم الحركة على التكاتف وتوحيد الجهود التى تؤدى إلى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، مع الاهتمام بالملفات الهامة.


وفى سياق اخر اكد رئيس مدينة القصير  أن جهاز تعمير البحر الأحمر، سوف يقوم بتطوير أحد شواطئ المدينة بداية من كافتيريا العجيمى حتى نهاية سور شركة الفوسفات، مشيدا بجهود الجهاز فى إنشاء العديد من المشروعات على أرض مدينة القصير


وأوضح رئيس مدينة القصير، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل ظهور المدينة بالمظهر الحضارى والجمالى، مؤكدا أن تطوير الشواطئ، يهدف إلى إعادة الوجه الحضارى للمدينة.

اقرأ أيضا:

استعداد لاستقبال عيد الأضحى رفع درجة التأهل القصوي بمستشفيات المنوفية 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملات نظافة لرفع المخلفات بشوارع مدينة القصير بـ البحر الأحمر

تعرف على حركة تنقلات رؤساء المدن بالبحر الأحمر

حركة تنقلات محافظة البحر الأحمر.. الطويل سكرتير مساعد..وحسن لحلايب ونصر للقصير ورشاد رئيسًا لحي جنوب

تبادل مواقع.. محافظ المنيا يصدر حركة تنقلات داخلية بمركزي مغاغة والعدوة

رئيس مدينة القصير يلتقى بالموظفين ويؤكد على الالتزام بإجراءات الوقاية

مجلس مدينة القصير: حملات نظافة لإزالة المخلفات بمنطقة سوق الخضار

ترشيحاتنا

بدء الجلسة السرية لمجلس النواب لمناقشة أمر مهم

تسجيل صوتي.. سما المصري تعتذر عن فيديوهات حمام السباحة: مكنش قصدي

خلال اتصال هاتفي..السيسي لـ ترامب :مصر تسعي لـ استعادة توازن الدولة الليبية والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية

بسبب الـ بكيني.. مشادة بين سيدات في الساحل لاعتراضهن على المايوه الشرعي

30 يوما على الخط الأحمر..كيف أوقفت مصر تمدد الاحتلال التركي فى ليبيا ؟

طعام السعادة.. ماذا يحدث إذا تناولت ساندوتش فول يوميا على الإفطار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الإطلاق التاريخي لـ مسبار الأمل .. تفاصيل 30 دقيقة مصيرية في رحلته إلى المريخ

احذري الدايت القاسي.. أنظمة الريجيم تهدد النساء بالعقم

رغم أزمة كورونا.. الملكة إليزابيث تخطط لقضاء عطلة صيفية برفقة عائلتها بشروط صارمة