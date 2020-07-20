الموت غرقا أو دهسا بالسيارة.. الحيوانات البرية النادرة تعاني من أزمة في الهند

مات أكثر من 10 حيوانات برية في الهند، خلال الفيضانات الأخيرة التي وقعت في منتزه وطني في شمال شرق الهند، وتوفي منهم 8 حيوانات وحيد القرن النادرة.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تعد حديقة كازيرانجا في ولاية آسام، موطن أكبر عدد من حيوان وحيد القرن ذو القرن الواحد، والذي يواجه خطر الانقراض في مطلع القرن الجاري.





وانهمرت الأمطار الموسمية هذا العام بشدة وأغرقت ما يقرب من 85% من الحديقة، حيث تسببت في فيضانات قوية قتلت أكثر من 200 شخص وشردت الملايين في آسام ونيبال وبنجلاديش.





وتعد حديقة كازيرانجا، هي مواقع تراث عالمي بحسب منظمة اليونسكو، وهي موطن لما يقرب من 2400 حيوان وحيد القرن ذو القرن الواحد، ووقال مسؤولو بارك لصحيفة هندوستان تايمز إن 8 حيوانات من وحيد القرن ذات القرن الواحد غرقت في الأمطار الأخيرة، بينما توفي آخر لأسباب طبيعية الشهر الماضي.





نفقت عشرات الحيوانات الأخرى، ومنها الغزلان والجاموس، غرقا، على الرغم من إصابة آخرين بالمركبات أثناء محاولتها الهروب من مياه الفيضانات، و غمرت الأمطار الغزيرة آلاف القرى، وأقيمت مئات مخيمات الإغاثة لإيواء النازحين، في ولاية آسام.



