رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية

واصل الشيخ عبدالجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، متابعة سير أعمال الإمتحانات بلجنة معهد ناصر الثانوي بالخارجةبحضور الشيخ محمود شاذلي ضحاوي رئيس اللجنة والشيخ فتحي داوود الوكيل الشرعي للجنه وصالح سيدهم وكيل اللجنه الثقافي وذلك للإطمئنان على إلتزام المعنيين بهذة اللجان على تطبيق الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل هذة اللجنة حفاظا على صحة الجميع وسلامتهم٠

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وأثناء تفقده اللجان، أشاد فضيلتة بهدوء وإنتظام لجان الإمتحانات من حيث الإنضباط وتعقيم اللجان قبل وبعد كل إمتحان ونظافه دورات المياة وإرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد داخل اللجان وخارجها٠





وفي نهايه جولته أثنى على دور الأجهزة الأمنية والصحية والمحلية في نجاح الإمتحانات على مستوى المنطقة متمنيًا لطلاب وطالبات الأزهر النجاح والتفوق الدائم ولإزهرنا الشريف منارة العلم والعلماء كل الرقي والتقدم والإزدهار برعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.





يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم من قيادات المنطقه على المتابعة اليومية المستمرة للجان الشهادة الثانوية على مستوى المنطقة٠



