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اقتصاد

الأربعاء المقبل انقطاع المياه عن جسر السويس.. اعرف السبب

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:05 م
انقطاع مياه
انقطاع مياه
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق بجسر السويس من بينها "منشية البكري، منشية الصدر، الحرس الجمهوري، القوات الجوية، السكرتارية، دار الهيئة الهندسية، دار القوات الجوية" اعتبارًا من الأربعاء المقبل من الساعة 10 صباحا حتي الثانية صباحا من الخميس التالي له.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، الإثنين، إن الانقطاع نظرا لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتنفيذ أعمال كباري منطقة جسر السويس ، وهو ما يتطلب تحويل مسار خطوط المياه المتعارضة مع المشروع المنفذ.

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طالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع.

وذكرت الشركة، أنه من المقرر تدبير سيارات مياه بالمناطق المتأثرة في حال طلبها ذلك والاتصال بالخط الساخن ورقم 125.

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