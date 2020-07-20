قيادى بالحزب الجمهوري يتهم قطر بالتجسس عليه.. شاهد

اتهم "إليوت برودي"، القيادي بالحزب الجمهوري بالولايات المتحدة الأمريكية قطر بالتجسس عليه، لافتا إلى أنها جندت مسؤولين سابقين بـ"CIA" لاختراق بريده الإلكتروني.





وقال: تم تسريب معلومات شخصية إلى وسائل الإعلام من أجل تشويه سمعتي وذلك بغرض منعي من كشف مؤامرات قطر ووقف نفوذ الدوحة المتنامي في أمريكا.

وأشار "برودي" إلى أنه تم رفع دعوى أكد فيها أن قطر دفعت أموالا للهاكرز المقيمين فى أمريكا، ويعملون لصالح مجموعة استشارية للأمن السيبرانى "GRA"، يعمل بها ضباط المخابرات المركزية والعسكرية السابقين وقاموا بتنفيذ الخطة غير المشروعة والهجمات ضد معارضى قطر .





وتشير الدعوى إلى أن "GRA" تأمرت ضده بالتعاون مع خبراء آخرين، كما يؤكد برودي سرقة مستندات سرية خاصة نشرت فيما بعد بمقاطع منسقة جرى التلاعب بها من أجل أن تذهب للصحافة بوجهة نظر تسيئ من سمعته.





وأكد "برودي"، أن قطر وراء تلك الهجمات الإلكترونية التى ركزت الهجوم على معارضى التغاضى عن دعم الدوحة للإرهاب وعلى كل الجمهورين الذين ضغطوا لقطع العلاقات مع قطر.